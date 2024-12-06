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        Diyarbakır'da 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:37
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        Diyarbakır'da 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Mart 2013'te Arif Meçin'in (56) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.M. (55), B.M. (31), M.E.M. (43), F.Z. (46) ve H.M. (66) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından F.Z. ve H.M. serbest bırakıldı, diğerleri ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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