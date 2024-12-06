Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Batman'da sis etkili oldu

        Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Batman'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Diyarbakır kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

        Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün içerisinde yer yer etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

        - Batman

        Batman'da da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

        Sürücüler sis farlarını yakarak, trafikte dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zan...
        Diyarbakır'da 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zan...
        Diyarbakır'da öğretmenlerden oluşan koro "köy konserleri turnesi"ne çıkacak
        Diyarbakır'da öğretmenlerden oluşan koro "köy konserleri turnesi"ne çıkacak
        flaş
        flaş
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi davasında verilen hapis cezaları hukuka uyg...
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi davasında verilen hapis cezaları hukuka uyg...
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan DHA'ya ödül
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan DHA'ya ödül