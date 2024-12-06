Diyarbakır ve Batman'da sis etkili oldu

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Batman'da da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

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