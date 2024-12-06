Diyarbakır ve Batman'da sis etkili oldu
Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Diyarbakır ve Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Diyarbakır kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.
Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün içerisinde yer yer etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.
- Batman
Batman'da da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler sis farlarını yakarak, trafikte dikkatli ilerledi.
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