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        Diyarbakır'da kaçak 97 cep telefonu ele geçirildi

        Diyarbakır'da gümrük kaçağı 97 cep telefonu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:58
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        Diyarbakır'da kaçak 97 cep telefonu ele geçirildi
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        Diyarbakır'da gümrük kaçağı 97 cep telefonu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında Diyarbakır'a seyir halinde olan bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, farklı marka ve özelliklerde 97 tuşlu cep telefonu, 484 adaptör, 505 şarj kablosu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirildi, şüpheli M.T. gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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