Diyarbakır'da silahlı kavgayla ilgili olarak yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Aralık'ta ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan ve silahla birbirlerine ateş eden E.Ş. ile F.İ. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
E.Ş. ifadesinde, para çekmek için ATM'ye gittiği sırada husumetli olduğu F.İ'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini, kendisinin de yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığını, daha sonra tabancasını karanlık bir sokağa attığını ileri sürdü.
Firari F.İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Bu arada, silahlı kavga anı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kamerasınca kaydedildi.
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