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        Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

        Sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:36
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        Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
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        Sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

        İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Arık'ın cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a getirildi.

        Arık için merkez Yenişehir ilçesi Selahaddin Eyyübi Camisi'nde düzenlenen törende, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

        Kırmızıgül, cenaze namazı için gelenlerin taziyelerini kabul etti.

        Arık'ın cenazesi, namazın ardından Hani ilçesinin kırsal Veziri Mahallesi'nde defnedildi.

        Cenaze merasimine, Kırmızıgül'ün yakınlarının yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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