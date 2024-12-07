Diyarbakır'da "Uluslararası Akademi-Medrese Buluşmaları" düzenlendi

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen "Uluslararası Akademi-Medrese Buluşmaları" kapsamında "Medresenin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) öncülüğünde Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Kadim Akademinin ortaklığında merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, her zaman medreselerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Medreselerin iki yönden çok kıymetli olduğuna inandığını dile getiren Büyük, şöyle konuştu:

"Birincisi, İslami ilimlerin tedris ediliyor ve bu geleneğin medreseler kanalıyla sürdürülüyor olması. Bu, çok kıymetli bir çalışmadır. İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman buna destek sağlayacağız. Diğer bir husus ise geçmişten günümüze medreseler kanalıyla ehlisünnet akidesi bu topraklarda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Bu açıdan da çok kıymetlidir. Özellikle son dönemlerde 'sünnetsiz bir din' anlayışının ortaya çıkartılması karşısında medreselerimiz çok güçlü bir duruş sergilemektedirler. Medreselerimizin bu toplumda çok önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin orada aynı zamanda edepli, kamil bir insan olma noktasındaki tedrisatları da bu anlamda önemlidir. Medreselerimizin de öz eleştiri kültürüyle beraber kendilerini her zaman için sorgulamaları, yeni gelişmeler noktasında kendilerini geliştirmeleri çok kıymetlidir ama ehlisünnet akidesinin toplumda yaygınlaştırılması, toplumda güçlü bir şekilde insanımıza anlatılması noktasında bizim sabit ayağımız olmalıdır."