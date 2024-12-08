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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:24
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kent merkezinde önceki gün görülen ve dün de devam eden sis, bugün de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinde azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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