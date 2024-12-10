Diyarbakır'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı

Diyarbakır'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu UNDP olan, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamında iki gün sürecek eğitim programı, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

UNDP Proje Yöneticisi Gizem Bal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk, program öncesinde katılımcılara eğitimler hakkında bilgilendirme yaptı. - "Önümüzdeki dönemlerde dünyada 1,5-2 santigrat dereceyi aşan sıcaklık artışları bekleniyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AA muhabirine, dünyada insanın etkin bir güç olduğu bir süreci yaşadıklarını belirterek, özellikle son yüzyılda teknoloji ve endüstride yaşanan gelişmelerin insanın güçlü olduğu tabiatta çeşitli değişimlere neden olduğunu söyledi.

Bilgin, özellikle son 4-5 yıllık dönemde Muğla ve Antalya gibi kentlerde çok büyük orman yangınları ve Karadeniz bölgesini etkileyen sellerin meydana geldiğini anımsatarak, ülkenin iklim değişikliği etkilerinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade etti. Dünya genelinde sıcaklıkların arttığını dile getiren Bilgin, "Çeşitli bilimsel veriler ışığında önümüzdeki dönemler içerisinde dünyada 1,5-2 santigrat dereceyi aşan sıcaklık artışları bekleniyor. Bunlar çok küçük rakamlar olarak görünebilir ama iklim ve tabiat üzerinde çok büyük etkileri olan sıcaklık artışları. Dünya ortak evimiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hem bireysel hem kurumsal hem de ülkeler olarak çeşitli önlemler almak durumundayız." dedi.

Türkiye'de İklim Kanunu ve yönetmeliklerinin yayınlanmasından sonra merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin ve bireylerin yapması gereken şeylerin olacağına işaret eden Bilgin, bugünkü programın bunların hepsinin bir eğitim çalışması altında ön değerlendirmesi gibi düşünülebileceğini kaydetti. İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Öztürk de hem Diyarbakır hem de çevre illerden gelen katılımcılara iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalık eğitimleri verdiklerini söyledi.

Her bölgeye özel ama belli sektörlerde daha detaylı eğitimler verdiklerini ifade eden Öztürk, "Diyarbakır'da da tarım, enerji ve halk sağlığı konusuna yoğunlaşacağız ve daha detaylı sunumlarımız olacak." diye konuştu. Öztürk, Türkiye'deki 20 ilde gerçekleştirecekleri toplantıların 7'ncisini Diyarbakır'da düzenlediklerini dile getirerek, toplantılara çevre illerden de katılımcıları davet ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin bütün Türkiye'de bu eğitimleri gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "İklim değişikliği konusunda ülkemiz ulusal çapta çalışmalar yürütüyor. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği eylem planlarımız var. Bununla ilgili mevzuatımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı İklim Değişikliği Kanunu'muz var. Bu da yakında yayınlanacak. Bu çalışmaları ulusal düzeyde yürütüyoruz. Bu eğitimlerin temel amacı bunları biraz daha yerelde yürütmek ve yereldeki bilgi seviyesini artırmak, onlara yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek ve koordinasyonu sağlamaktır."