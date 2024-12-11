Diyarbakır'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da özel bir şirkete ait petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'da özel bir şirkete ait petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Sur ilçesinin kırsal Yenievler Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait petrol kuyusunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle petrol kuyusunda hasar oluştu.
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