Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada da devam eden kavgada, S.T. silahla yaralandı.

Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Canlı Hayvan Borsası'nda henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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