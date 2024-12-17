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        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:14
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        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karasungur İlkokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, Ovabağ mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki 12 öğretmen yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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