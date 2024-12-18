Diyarbakır'da sis etkili oldu

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinden itibaren azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği belirtildi.

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