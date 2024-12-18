Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği belirtildi.

        Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinden itibaren azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da Silvan Gıda ve Tarım İhtisas OSB için "kuruluş protokolü" top...
        Diyarbakır'da Silvan Gıda ve Tarım İhtisas OSB için "kuruluş protokolü" top...
        Diyarbakır'da, kopan elektrik teline temas eden köpek öldü
        Diyarbakır'da, kopan elektrik teline temas eden köpek öldü
        Rojin, kaybolduğu gün ölmüş ve bulunduğu tarihe kadar suda kalmış
        Rojin, kaybolduğu gün ölmüş ve bulunduğu tarihe kadar suda kalmış
        Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yara...
        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yara...