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        Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

        Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:21
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        Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
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        Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. M.T.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda banka hesap hareketleri tespit edilen doktor, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bulunan, kendi el yazısıyla tuttuğu hasta bilgisi ve para değeri yazılı çok sayıda not kağıdı ile 3 ajandaya el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Doç. Dr. M.T.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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