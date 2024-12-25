Diyarbakır'da sis etkili oldu
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama meydana geldi.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra azalacak sisin gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
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