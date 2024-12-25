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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:21
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

        Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama meydana geldi.

        Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğleden sonra azalacak sisin gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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