Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen R.B. olduğu tespit edilirken, bu kişinin daha önce de ambulanslara taşlı saldırıda bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesinde dün Fatih Mahallesi'nden alınan hastayı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürmek üzere seyir halinde olan ambulansa Dağkapı Meydanı'nda taşla saldırıda bulunuldu.

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