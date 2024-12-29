Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran cinayeti davasında açıklanan karara ilişkin değerlendirme:

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Narin Güran cinayeti davasında tutuklu 4 sanık hakkında açıklanan kararın kısmen taleplerini karşılayacak nitelikte olduğunu belirterek, "Nevzat Bahtiyar'a suça ortak olduğunu düşünerek TCK'nin 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk. Sanırım kararı istinafa götüreceğiz." dedi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya "müşteki kurum" sıfatıyla katılan Diyarbakır Barosu adına, tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen karara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Baro Başkanı Güleç, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu davayı kamuoyunun yakından takip ettiğini belirtti. Güleç, "Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaaya da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz. Nevzat Bahtiyar'a suça ortak olduğunu düşünerek TCK'nin 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Sadece delilleri karartmaktan 4 yıl 6 ay gibi bir hapis cezası aldı. Sanırım kararı istinafa götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim" Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de davayı ilk günden beri takip ettiklerini, bütün olumsuzluklara ve tepkilere rağmen Narin Güran için adaletin tesisi ve adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelesini sürdürdüklerini söyledi. "Bugün mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk, hayır. Maalesef dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı ama mahkemeye de izah etmiştim, Nevzat öldürmüşse bir katil olarak ceza verilmeliydi. Öldürmemiş olsa bile hem dosyamızdaki bazı veriler, aynı zamanda 9, 10 gün boyunca Narin'i dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğu, 'iştiraken kasten çocuğu öldürmek' suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim." diyen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davaya özgü Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonumuz bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir ama toplumun vicdanında büyük yaralar açan bu cinayet dosyasında, cinayete sebep olan, Narin'i o hale getiren herkesin hak ettiği cezayı almasını söyledik. Nihayetinde şu anda bir ilk derece mahkeme kararı var elimizde. Hukuki süreci takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de benzer cinayetlerin bir daha yaşanmaması için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem siyasal iktidara çok iş düşüyor. Biz bu davada Türkiye'de bir daha çocukların bu şekilde katledilmemesi için hem soruşturma açısından hem kolluk açısından bütün eksikleri ortaya koyduk. Çocuk ve kadın cinayetlerine dair daha sağlıklı bir sisteme, daha sağlıklı bir politikaya ihtiyacımızın olduğunu da bu dava bizlere gösterdi."

- "Kararın hangi delilere dayandığını gerekçeli kararda göreceğiz" Bu davanın farklı kazanımları da olduğunu belirten Eren, "Türkiye'de ilk defa bir baro, böylesine bir dava dosyasında müşteki oldu, suçtan zarar gören oldu ve bu tür dosyalarda hukuk örgütlerinin ve aynı zamanda soruşturma ve yargı makamlarının bir arada, maddi gerçeğin, hakikatlerin açığa çıkması için birlikte çalışıyor olmasının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gördük. Biz bu ve benzeri tüm dosyalarda, Türkiye'de diğer kentlerdeki mahkemelerin de soruşturma makamlarının da Diyarbakır'daki bu örnek uygulamayı emsal almalarını bekliyoruz. Çünkü bu ülkenin çocuklarını, dezavantajlı gruplarını hepimiz korumak zorundayız." dedi.

Eren, "Mahkemenin gerekçesini, hangi somut delillere göre böyle bir kanaate ya da böyle bir vicdani kanaate ulaştıklarını henüz görmedik. Kararın hangi delilere dayandığını gerekçeli kararda göreceğiz. Mahkemenin olay örgüsüne, cinayet sebebine dair gerekçeli kararında bizlere ne sunacağını hepimiz bekleyeceğiz." diye konuştu. Nahit Eren, şu değerlendirmelerde bulundu: