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        Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:25
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        Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1948'inci gününde sürüyor.

        Eylem yapan annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

        Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman "Annelerin yüreğini çalıp dağlara, taşlara götürmüşler. 2025'te inşallah hiçbir çocuk dağda kalmayacak. Anne ve babalar olarak buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. 10-15 yıl da geçse buradayız. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

        Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Anne Nazlı Sancar ise kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

        Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "13 yıldır kızımı görmüyorum, evladımın yüzünü unuttum. Onun, bana 'anne' demesine hasret kaldım. Onun kokusunu özledim. Ne olur Şeyma, kızım gel ve bana 'anne' de. Seni koklayayım. Burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. Yüreğim yandı, başka çocukların ciğeri yanmasın. Evim yıkıldı, başka annelerin evi yıkılmasın."

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