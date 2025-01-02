Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasını istedi

Diyarbakır'da üniversite öğrencilerince düzenlenen basın açıklamasında, Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması istendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu öncülüğünde DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları da katıldı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Nihal Koyuncu, hayallerini gerçekleştiremeden hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Koyuncu, "Rojin Kabaiş'in failleri bulunsun, hem ailesinin hem sevdiklerinin hem de tüm vicdan sahiplerinin yüreğine bir nebze su serpilsin." dedi.

Basın açıklamasına katılan DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan da Rojin Kabaiş'in intihar etmediğini düşündüklerini belirterek, "Faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Rojin için adalet istiyoruz." diye konuştu.