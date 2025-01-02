Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasını istedi

        Diyarbakır'da üniversite öğrencilerince düzenlenen basın açıklamasında, Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasını istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da üniversite öğrencilerince düzenlenen basın açıklamasında, Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması istendi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu öncülüğünde DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları da katıldı.

        Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Nihal Koyuncu, hayallerini gerçekleştiremeden hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

        Koyuncu, "Rojin Kabaiş'in failleri bulunsun, hem ailesinin hem sevdiklerinin hem de tüm vicdan sahiplerinin yüreğine bir nebze su serpilsin." dedi.

        Basın açıklamasına katılan DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan da Rojin Kabaiş'in intihar etmediğini düşündüklerini belirterek, "Faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Rojin için adalet istiyoruz." diye konuştu.

        Baba Nizamettin Kabaiş de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

        Ekiplerin arama çalışmaları sırasında kızının hep bulunacağını hayal ettiğini anlatan Kabaiş, şunları söyledi:

        "İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı. Rojin okumak istiyordu, hayalleri vardı, öğretmen olacaktı ama ne yazık ki hayalleri yarıda kaldı. Benim için çok büyük bir acıdır, unutulmaz. Rojin hayatı seviyordu ama onu katlettiler. Rojin intihar etmedi, kesinlikle öyle söylemesinler. İntihar ettiğine dair hiçbir delil ortada yok. Ne kamera görüntüsü var ne intihar notu bırakmış ne de video çekmiş. Rojin intihar edecek bir kız değildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Rojin Kabaiş'in babası: Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki inti...
        Rojin Kabaiş'in babası: Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki inti...
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiy...
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiy...
        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı
        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı
        Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaral...
        Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaral...
        Düşük ayarlı altın üreten şebekeye 'Milyem' operasyonu: 9 gözaltı
        Düşük ayarlı altın üreten şebekeye 'Milyem' operasyonu: 9 gözaltı
        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakal...
        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakal...