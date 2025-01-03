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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da aralık ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:53
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da aralık ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde geçen yıl aralık ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 134 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Operasyonlarda, 2 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 19 tabanca, 310 fişek, 10 şarjör, 23 çek-senet, 11 sikke, 465 litre alkol, 3 bin 519 dal puro, 209 bin makaron, 24 bin 162 paket sigara, 7 bin 160 kilogram nargile kömürü, 328 cep telefonu, 1031 cep telefonu aksesuarı, 270 elektronik sigara pufu, 1073 gözlük ve 133 bin 490 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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