Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Regaip Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de 2 bin, Batman'daki Şevket Başak Camisi'nde 1500, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1000 ve Bingöl'deki Ulucami'de 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.