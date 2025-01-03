Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'da 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin vahşi bir şekilde katledildiğini belirten Zorluoğlu, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Saldırının üzerinden 17 yıl geçtiğini ancak anne ve babalar için saldırının bugün gerçekleşmiş gibi taze olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, çocuklarımızın ölmemesi için bizlere düşen görevler var. Elhamdülillah, 2008 yılından bu yana geçen 17 yıl içerisinde terörle mücadele konusunda Diyarbakır, bölgemiz ve Türkiye'de çok büyük mesafeler katedildi. Artık Diyarbakır terörle, güvenlik sorunuyla anılan, her gün bombaların patladığı, karışıklıkların olduğu bir şehir değil. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. İnşallah bu huzur ortamı hepimizin ortak gayretiyle, halkımızdan aldığımız güçle yapacağımız mücadelelerle korunmaya devam edecek."