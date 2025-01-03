Diyarbakır'da 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ilçede düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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