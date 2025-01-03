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        Diyarbakır'da 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:13
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        Diyarbakır'da 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ilçede düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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