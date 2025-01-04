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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 165 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 474 şüpheliden 165'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:07
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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 165 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 474 şüpheliden 165'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 474 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan kontrol ve aramalarda, 163 ruhsatsız tabanca, 31 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca ve 2 bin 508 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 165'i tutuklandı.

        Öte yandan çeşitli suçlardan arama kaydı olan 208 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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