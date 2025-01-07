Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesi beraat etti

Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, isnat edilen suçtan beraat talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan Cenap E, paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürerek beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Diyarbakır'da sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan öğretim üyesi beraat etti.

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