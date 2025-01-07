Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesi beraat etti

        Diyarbakır'da sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan öğretim üyesi beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesi beraat etti
        ABONE OL

        Diyarbakır'da sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan öğretim üyesi beraat etti.

        Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap E. ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan Cenap E, paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürerek beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına ilişkin görüş bildirdi.

        Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, isnat edilen suçtan beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme, Cenap E. hakkında beraat kararı verdi.

        Cenap E, 3 Aralık 2024'te sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
        Ayrıldığı erkek arkadaşını sosyal medyada 'tacizci' diye paylaşan kadına ha...
        Ayrıldığı erkek arkadaşını sosyal medyada 'tacizci' diye paylaşan kadına ha...
        Diyarbakır'da 14 il ve yurt dışına hizmet veren yanık merkezinde 2024'te 5...
        Diyarbakır'da 14 il ve yurt dışına hizmet veren yanık merkezinde 2024'te 5...
        Mardin'de tarımsal sulamada kullanılan kayıt dışı 2 trafoya el konuldu
        Mardin'de tarımsal sulamada kullanılan kayıt dışı 2 trafoya el konuldu
        Diyarbakırlılar kentte ziyarete açılan "ters ev"i baş döndürücü buldu
        Diyarbakırlılar kentte ziyarete açılan "ters ev"i baş döndürücü buldu
        Çınar'da okullara spor malzemesi desteği sağlandı
        Çınar'da okullara spor malzemesi desteği sağlandı