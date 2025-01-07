Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan öğretim üyesi beraat etti
Diyarbakır'da sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan öğretim üyesi beraat etti.
Diyarbakır'da sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan öğretim üyesi beraat etti.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap E. ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan Cenap E, paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürerek beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına ilişkin görüş bildirdi.
Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, isnat edilen suçtan beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, Cenap E. hakkında beraat kararı verdi.
Cenap E, 3 Aralık 2024'te sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.