Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık eski Türkiye yok, boyun eğmek rıza göstermek yok. Dayatmalara 'eyvallah' demek yok. Eski Türkiye eskide kaldı." dedi.

Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

22 sene önce konuşulamayan, hayal dahi edilemeyen nice hakkı, attıkları adımlarla ülkeye kazandırdıklarını belirten Erdoğan, hangi kökenden, hangi inançtan, hangi meşrepten, hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyon vatandaşın her birinin hak ve özgürlük reformlarından istifade ettiğini söyledi.

Demokrasi, hak, özgürlük gibi konularda birtakım eksiklikler varsa bunun herkesin ortak meselesi olduğunu ve çözümü için hep birlikte çalışacaklarını bildiren Erdoğan, bu ülkenin her karış toprağı ve her bir ferdinin temel altyapı hizmetlerinden makroekonomik kazanımlara kadar her alanda yaşanan gelişmelerden payına düşeni aldığını ifade etti.

Erdoğan, "Gençler son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak inşallah bu konjonktürel meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi adeta cayır cayır yanarken bu ateşi Türkiye'ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız. Millet olarak bunu hep birlikte başaracağız. Bu kutlu yürüyüşe katılmak isteyen herkesin başımızın üzerinde yeri vardır." diye konuştu.

- "Ayrımcılığa karşı biz bu ülkede hep birlikte mücadele verdik"

Ülkede belli bir dönem herkesin baskı, zulüm ve ayrımcılık gördüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi Kürt, Türk, Alevi, Sünni, doğulu, batılı diye ayırmadılar. Ya ne diye ayırdılar? 'Bizden', 'sizden' diye ayırdılar. Ayrımcılığa karşı biz bu ülkede hep birlikte mücadele verdik. Bunu hep birlikte başardık. Çünkü bin yıldır bu topraklarda bizim ayrımız gayrımız olmadı. Malazgirt'te beraberdik, Kudüs surları önünde Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda beraberdik. Şam önlerinde Nureddin Zengi'nin ordusunda beraberdik. İstanbul surları önünde beraberdik. Çaldıran'da Yavuz'un ordusunda beraberdik. Mohaç'ta, Kosova'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, İstiklal Mücadelesi'nde beraberdik."

Bin yıl boyunca bu topraklarda ırkçılığın kendisine oksijen bulamadığını, yeşeremediğini, boy veremediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizler aynı kıbleye dönüyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin izinde yürüyoruz. Bizler tarih boyunca sadece birlikte savaşmadık, sadece birlikte zaferler kazanmadık. Aynı zamanda birlikte medeniyetler inşa ettik. Selçukluyu, Osmanlıyı, Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte kurduk. Türk ile Kürt'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır. En çok da Müslüman'ın düşmanıdır. Sıkıştıkları için gidip Gazze'de soykırım yapan, bebek katleden, insanlığı, İslam'ı boğmak isteyen siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz. Bunların maskesi Suriye'de bir kez daha düştü. Bunların derdi Kürtler, Araplar, Türkler değil. Bunların derdi başka. Onun için bunlara Kürt, Türk, Arap hep birlikte karşı çıkacağız." - "Terör örgütü aradan çıkınca tekrar samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız" El ele vererek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacaklarını kaydeden Erdoğan, "Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Şunu asla ve asla unutmayınız, bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim, günde 5 defa göğe yükselen ezan-ı Muhammediler bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Milletin eşit fertleri olarak ülkemizi mamur edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. "Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara 'eyvallah' demek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan beraber olan sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var. Suriye'de 13 yıldır mazlumun yanında dururken bize ne dediler, bu CHP bize ne dedi? 'Ne işiniz var Suriye'de?' Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı, Türkmenler mi kazandı? Hayır, Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu, kimliği yoktu, tapusu yoktu, hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek, kimliğinden pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek. Bu zafer unutmayın hepimizin zaferidir. Bu Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zafer kardeşliğin zaferidir. Dayanışmanın, hep beraber barış ve huzur içinde yan yana yaşamanın zaferidir. Bu zafer karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bu zaferin terörle kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu zaferin emperyalist güçler ve içimizdeki uzantıları tarafından lekelenmesine rıza göstermeyeceğiz."

- "Diyarbakır'a 766 milyar lira yatırım yaptık" Erdoğan, Irak'ta ve Suriye'de terör bittiğinde bu coğrafyanın yüzünün bir başka güleceğine işaret ederek, "Diyarbakır'dan terör örgütleriyle de terör örgütlerinin uzantısı yapılarla da arasına mesafe koyarak bu sürece destek olmasını bekliyorum. Kongremiz inşallah bu yönde atılmış bir adım olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi. Diyarbakır'a yapılan yatırımlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz Diyarbakır'la birlikte tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, kalkınsın diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla sadece son 22 yılda Diyarbakır'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 766 milyar lira tutarında Diyarbakır'a yatırım yaptık. Adalette 5 milyar lira, eğitimde 49 milyar lira, gençlik ve sporda 20 milyar lira, sosyal yardımlarda 203 milyar lira, sağlıkta 9 milyar lira, çevre ve şehircilikte 136 milyar lira, ayrıca 49 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 60 milyar lira, tarım ve ormanda 175 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3 milyar lira yatırım, 13 milyar lira yatırımlara destek olmak üzere 20 milyar lira, enerjide 70 milyar lira, kültür ve turizmde 4 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 14 milyar lira." Erdoğan, 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nun, Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde 2 bin kişilik kız öğrenci yurdunun ve Bağlar ilçesinde 1000 kişi kapasiteli spor salonunun yapımını tamamladıklarını belirtti. Toplam 1492 yataklı 23 hastane dahil 64 sağlık tesisi inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni 2027'de hizmete sunacaklarını bildirdi. Yenişehir ilçesine 1400 yataklı şehir hastanesi daha yapacaklarının müjdesini veren Erdoğan, şehre 6 millet bahçesi yapımının planladığını, bunlardan 5'inin tamamlandığını, Hani ilçesindeki millet bahçesinin yapımında ise sona gelindiğini kaydetti.

Erdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımından proje uygulamalarına ve kamulaştırmaya kadar 12 milyar lira destekte bulunduklarını, Sur ilçesinde riskli alan dönüşüm projesi kapsamında 507 konut, 137 dükkan ve 9 butik otelin inşasının bittiğini söyledi. Ulaştırmada Diyarbakır'ı Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Mardin ve Batman olmak üzere komşu illerine bölünmüş yollarla bağladıklarını belirten Erdoğan, bu yollar sayesinde GAP bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı ve ekonomik taşınmasını sağladıklarını bildirdi. Erdoğan, Malabadi, Eğil, Eğilsancak, Dicle, Ongözlü, Çüngüş, Dört Ulular ve Dilaver gibi tarihi köprülerin restorasyonunu gerçekleştirerek kültürel değerlere sahip çıktılarını ve gelecek nesillere miras bıraktıklarını söyledi. - "Diyarbakır'ın 232 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağını yeniledik" Silvan Barajı yolları, Diyarbakır Silvan yolu, Bağlar deprem konutları bağlantı ve imar yolları gibi 16 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu projelerle hem Diyarbakır'ın yollarında trafik güvenliği ve konforunu arttırıyoruz hem şehir içi trafikte akışı rahatlatıyoruz hem de bölgedeki ulaşım ağının genişlemesine katkı veriyoruz. Diyarbakır'ın 232 kilometre uzunluğundaki bütün demir yolu ağını yeniledik. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni iltisak hattı yaparak demir yolu ağına bağladık. Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak. Elazığ, Diyarbakır hızlı demir yolu projesinin etüt çalışmaları devam ediyor. 70 kilometre uzunluğa sahip olan Ergani, Leylek, Diyarbakır, Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demir yolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Diyarbakır Havalimanı'nı yeniledik ve yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardık." Silvan projesiyle 2 milyon 300 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacaklarını bildiren Erdoğan, bu projede Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı barajı olan Silvan Barajı'yla birlikte 4 barajın daha inşaatının sürdüğünü ifade etti.