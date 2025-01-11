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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 23:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:54
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi.

        Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız, bir otelde düzenlenen törende, doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşılmasını sağlayan gazetecilerin, demokrasinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

        "Kar kış, yağmur çamur ve afetler gibi en zor koşullarda dahi özveriyle görev yapan basın emekçileri olarak toplumun vicdanına sizler ses oluyorsunuz. Doğru haber vermek için tarafsızlık ve etik değerleri rehber edinerek önemli bir kamu hizmeti sunmaktasınız." ifadelerini kullanan Yıldız, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

        GGC Başkanı Felat Bozarslan da 1977'de kurulan cemiyetin, kentin ve bölgenin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti.

        Bölgede 350'den fazla üyesi bulunan cemiyet olarak basın meslek değerlerini savunduklarını anlatan Bozarslan, Filistin, Gazze, Suriye, Irak ve dünyanın dört bir yanında görevini yaparken yaşamını yitiren basın mensuplarını rahmetle andıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Diyarbakırlı sanatçı Bedri Ayseli, türkü seslendirdi.

        Daha sonra, farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

        - AA'ya 3 dalda ödül

        Yarışmada, görüntü dalında Anadolu Ajansından Rıdvan Korkulutaş'ın "Bingöllü ressamın taş tozundan yaptığı eserler Paris'e uzandı" haberinin görüntüsü ile fotoğraf dalında Bestami Bodruk'un "AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor" karesi birincilik ödülü kazandı.

        AA'dan Aziz Aslan'ın "Sallama çay tartışması işverene 77 bin liraya mal oldu" haberi ise yazılı haber dalında mansiyon ödülü aldı.

        Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

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