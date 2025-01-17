Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

        Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
        ABONE OL

        Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Kaymakam Bilgin, ziyaret ettiği sınıfta öğrencilere karnelerini verdi.

        Tatilde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Bilgin, "Kitap okumalı ve bilgilerimizi taze tutmalıyız. Okulunuzda kütüphane yapacağız. Sadece kütüphane değil, içinde akıl ve zeka oyunları olduğu bir sınıf yapacağız. Şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu da size şimdiden karne hediyesi olsun." diye konuştu.

        Diyarbakır'da toplam 466 bin öğrenciye karne dağıtıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da il genelinde 566 okulda 120 bin öğrenci karnelerini aldı.

        Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Hatipoğlu, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Her geçen gün artan eğitim ivmesiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır vaziyette ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirmek için gayret içerisinde eğitim seferberliğine devam ediyoruz." dedi.

        - Mardin

        Mardin'de 11 bin 975 öğretmenin görev yaptığı 1218 okulda 236 bin 123 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde Zinciriye İlkokulu'ndaki törende, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Akkoyun, gazetecilere, öğretmenlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, velilerden de öğrencilere hoşgörü, güven ve hassasiyetle yaklaşmalarını istedi.

        Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimizin gelişiminde velilerimizin de büyük gayretleri var. Eğitim camiamıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu ara tatilde dinlenecek. Ara tatil sonrasında da eğitim ve öğretime daha dinç ve gayretli şekilde başlayacaklar."

        - Batman

        Batman'da 6 Şubat Deprem Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Müdür Kurtaran, törende, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        İlde 172 bin öğrencinin karne sevincini yaşadığını anlatan Kurtaran, yaklaşık 10 bin öğretmenin de 15 günlük tatil süresinde dinleneceklerini kaydetti.

        - Siirt

        Siirt'te il genelinde 576 okulda 902 bin 308 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Vali Kızılkaya, karnelerini dağıttığı öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Hicran öğretmen çektiği videoyla kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerç...
        Hicran öğretmen çektiği videoyla kırsaldaki öğrencilerinin hayallerini gerç...
        Öğrencilerin atıklarla tasarladığı masa oyunlarıyla okullar arası turnuva d...
        Öğrencilerin atıklarla tasarladığı masa oyunlarıyla okullar arası turnuva d...
        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Diyarbakır'da kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Diyarbakır'da yakalanan "sahte diş doktoru" tutuklandı
        Diyarbakır'da yakalanan "sahte diş doktoru" tutuklandı
        Narin cinayetinin yaşandığı mahallede çocuklara psikososyal destek sürüyor
        Narin cinayetinin yaşandığı mahallede çocuklara psikososyal destek sürüyor