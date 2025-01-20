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        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:20
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        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

        Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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