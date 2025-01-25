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        Diyarbakır'da 2 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:15
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        Diyarbakır'da 2 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Tekel ve Dumlupınar mahallelerinde düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 3 haftada hakkında arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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