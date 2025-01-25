Diyarbakır'da 2 hükümlü yakalandı

Tekel ve Dumlupınar mahallelerinde düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.

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