Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor
        ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri Yener Yılmaz'ın öncülüğünde çocuklar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri hazırlıyor.

        Çocuklar çember, minyatür kale, parkur, twister, akıl küpü, renkli pinpon, bowling ve denge oyunu gibi çeşitli oyun materyallerini, ahşap palet, eskiyen boru, hortum, karton, mukavva, plastik şişe, kapak ve kumaş gibi atıkları kullanarak yapıyor.

        Bu oyun materyalleriyle çevre dostu bir yaklaşımla çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

        - "Yaptıkları oyun gereçleriyle oynamak onları çok mutlu ediyor"

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan oyun materyalleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        "Elimizdeki malzemeleri nasıl değerlendirebiliriz, atık malzemelerden neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve çok güzel oyun grupları ortaya çıktı." diyen Erpin, proje kapsamında kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek oyun gereçleri oluşturduklarını belirtti.

        Çocuklara oyun oynamayı öğretmenin yanında geri dönüşüm bilinci de kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erpin, şunları kaydetti:

        "Atık malzemelerden güzel oyun materyalleri yapılabileceğini ve kullanmadığımız her şeyi hemen atmamak gerektiğini göstermek istedik. Bu bilinçle çocuk ve gençlerimize temiz bir gelecek ve ülke bırakmayı hedefliyoruz. Çocuklar hem oyun gruplarını yapıyor hem de bunlarla oynuyor. Boyama, şekillendirme gibi aşamalarda çocukların emeği var. Yaptıkları oyun gruplarıyla oynamak onları çok mutlu ediyor. Oynarken daha çok keyif alıyorlar."

        Gençlik Lideri Yener Yılmaz da merkezde ve gittiği köy okullarında oyun gerekçelerinin yetersiz olduğunu görünce böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

        Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçlerini kırsaldaki okullara da dağıttıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu oyunlar çocukların geri dönüşüme katkı sağlamalarını teşvik ediyor. Onların bu oyunlarla mutlu olması bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        16 yaşındaki Medine Can, geri dönüşüm malzemeleriyle oyun materyalleri yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çeşitli oyunlar da oynuyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinin atılmasını istemiyoruz çünkü bu malzemelerle pek çok şey yapılabiliyor, etkinlikler düzenlenebiliyor." dedi.

        Merkezdeki etkinliğe katılan 12 yaşındaki Hiranur Gülen ise çalışmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Görmediğimiz oyunları burada gördük ve çok eğleniyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçleriyle bilinçlendik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hevsel Bahçeleri, sis nedeniyle gözden kayboldu
        Hevsel Bahçeleri, sis nedeniyle gözden kayboldu
        Diyarbakır'da, elektrik trafosundaki patlamalar kamerada
        Diyarbakır'da, elektrik trafosundaki patlamalar kamerada
        Diyarbakır ve Mardin'de Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama yapıldı
        Diyarbakır ve Mardin'de Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama yapıldı
        Diyarbakır ve Mardin'de cuma namazı sonrası İsrail protestosu
        Diyarbakır ve Mardin'de cuma namazı sonrası İsrail protestosu
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşı anıldı
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşı anıldı
        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
        Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı