Diyarbakır ve Mardin'de cuma namazı sonrası İsrail protestosu

DİYARBAKIR ve Mardin’de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır ve Mardin’de, kılınan cuma namazlarının ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi. Diyarbakır’da Cuma namazı sonrası, tarihi Ulu Cami önünde ‘Ümmetin emaneti Kudüs ve Gazze’ temalı basın açıklaması düzenlendi. Alanda toplananlar, ellerinde Filistin ve Tevhit bayrakları taşıyarak sık sık tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasında katılan HAMAS sözcülerinden Fevzi Berhum, “Sizlere teşekkür ediyorum, çünkü sizler bu cihadımızda bizimle beraber oldunuz. Meydanlardaki gösteriler ve yardım ettiğiniz TIR’lar da biz Gazze’dekilere ulaştı. Aksa Tufanı’nda bizimle beraberdiniz. Fakat şunu unutmamamız gerekir. Aksa Tufanı devam etmekte ve devam edecektir. Bizimle olan beraberliğiniz devam etmelidir. Aksa Tufanı, Allah rızası için harekete geçilmiş bir cihat hareketidir” dedi.

‘ATEŞKES, BOYKOTU BİTİRMEK DEĞİLDİR’

Mardin’de ise kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı çıkışı Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanarak, Gazze’deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasını okuyan Necmettin Başboğa, İsrail’in 15 ay süren saldırısının ardından hedefine ulaşamadan ateşkese mecbur kaldığını belirterek, “Unutulmamalıdır ki bu ateşkes anlaşması, İsrail’in yenilmezlik efsanesinin yerle bir etmiştir. Ancak, ateşkes, işgali kabul etmek değildir. Ateşkes, boykotu bitirmek değildir. İsrail’in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği, uluslararası hukuku hiçe sayarak sivillere ve direnişe saldırmaya devam ettiği unutulmamalıdır. Ateşkesin, işgalcilerin toparlanma ve yeniden saldırı hazırlığı yapma fırsatına dönüşmesine izin asla verilmemelidir. Gazze’nin kahraman halkını, mücahitleri ve direniş gruplarını bu destansı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca, ‘Şam’ın özgürlüğü Kudüs’ün özgürlüğünün habercisidir’ şiarıyla 61 yıllık Baas rejimini devirerek Şam’ı özgürleştiren Suriye halkına da buradan selamlar gönderiyoruz. Bir kez daha Mardinlilerin duygu ve duruşlarını buradan ilan ediyoruz. Mazlum Filistin halkının, haklı davasın omuz veriyor, onların onurlu mücadelesini yürekten selamlıyoruz” diye konuştu.