Diyarbakır ve Mardin'de Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama yapıldı

Diyarbakır ve Mardin'de Gazze'deki ateşkese ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'a bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelen grup, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Nazım Şimşek Filistin, Kudüs ve Mescid'i Aksa'nın işgal altında olduğunu belirtti.

Gazze'de yaklaşık 50 bin kişinin vahşice katledildiğine, 100 binden fazla kişinin de yaralandığına dikkati çeken Şimşek, "İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm ve çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum ise Türkiye'de vatandaşların gönderdiği yardımların kendilerine ulaştığını söyledi.

Aksa Tufanı'nın devam edeceğini belirten Berhum, şöyle konuştu:

"Aksa Tufanı Allah rızası için harekete geçilmiş bir cihat hareketidir çünkü, Yahudiler Mescid-i Aksa'da peygamberimize hakaret ettiler. Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Bacılarımıza ve namaz kılanlara saldırdılar. Bunun üzerine Aksa Tufanı başlatıldı. Nasıl ki bu Gazze'nin zaferiyse aynı zamanda Türkiye'nin ve tüm ümmetin zaferidir."

- Mardin

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

Platformun dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in 15 ay süren ağır bombardımanlarının hedefine ulaşamadan ateşkesle sonuçlandığını söyledi.

Gazze halkının tarihte eşine az rastlanır ağır bedellere rağmen tüm insanlar için "direniş destanı" yazdığını belirten Başboğa, şöyle konuştu:

"Ateşkes anlaşması İsrail'in yenilmezlik efsanesini yerle bir etmiştir. Gazze'li mücahitler, siyonist rejiminin, tüm askeri gücüne ve Amerika başta olmak üzere bir çok küresel gücün yardımına rağmen, bir avuç inanmış insanın direnişini kırmakta başarısız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu ateşkes anlaşması, Filistin halkının çelikleşmiş iradesinin ve büyük mücadelesinin zafer belgesidir."