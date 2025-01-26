Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde ilerleyen tırın dorsesindeki preslenmiş hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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