Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:30 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu.

        Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde ilerleyen tırın dorsesindeki preslenmiş hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Tırı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dorsede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi
        Diyarbakır'da 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor
        Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor