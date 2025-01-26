Diyarbakır'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu.
Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde ilerleyen tırın dorsesindeki preslenmiş hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Tırı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dorsede hasar oluştu.
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