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        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:35
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        Diyarbakır'da "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel düzenlendi
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        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel gerçekleştirildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılış konuşmasını yapan birliğin genel başkan yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın, İslam ümmetinin bir araya gelerek, birlik olmasını istedi.

        Yalçın, Gazze'deki ateşkesin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, ateşkesin Gazze ve Filistinlilerin nihai bir zaferi olduğunu söyledi.

        Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi de Gazze davasında alimlerin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yeterince yerine getirmediğini belirtti.

        Yeni nesil alimlerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Elçi, şöyle konuştu:

        "Gazze'nin başarısını ve zaferini mücahitlerimizin bu destanını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Emevi Camisi'nin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bir gün Mescid-i Aksa'da da bizler namazı eda ederiz. Oranın özgürlüğüne kavuştuğunu Rabbimin bizlere göstermesini niyaz ederiz."

        Panelde daha sonra Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum "Kudüs ve Gazze'ye karşı ümmetin mesuliyeti", Doç. Dr. Abdurrahman Ensari "Gazze direnişinde Kur'an'i değerlerin tezahürü", Prof. Dr. Metin Yiğit "Boykotun şeri boyutu ve devamlılığı" ve Doç. Dr. Ahmet Tekin "Dünden bugüne Kudüs'ün durumu" konularında sunumlar yaptı.

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