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        Diyarbakır'da korkuluğa çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin korkuluğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:51
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        Diyarbakır'da korkuluğa çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobilin korkuluğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BBL 078 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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