Diyarbakır İl Müftüsü Büyük, gençlerle bir araya geldi
Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Değerler Eğitimi kapsamında düzenlenen programda, İl Müftüsü Celal Büyük gençlerle sohbet etti.
Programda, gençlere dini ve ahlaki konular hakkında bilgiler aktaran Büyük, onların manevi gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Etkinlik boyunca gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Büyük, onların sorularını yanıtladı.
Program ile gençlerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.
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