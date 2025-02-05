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        Çermik'e "Butik Pazar" yapılacak

        Çermik Belediyesi, "Butik Pazar" projesiyle ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve esnafın daha iyi koşullarda hizmet sunmasını hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:50
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        Çermik'e "Butik Pazar" yapılacak
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        Çermik Belediyesi, "Butik Pazar" projesiyle ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve esnafın daha iyi koşullarda hizmet sunmasını hedefliyor.

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, inşa edilecek 19 betonarme dükkan kadın girişimciler ve bölge esnafına tahsis edilecek.

        Bu dükkanların yer aldığı "Butik Pazar"ın, turistik ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bir çarşıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Projenin doğrudan 50 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Karamehmetoğlu, "Kadın girişimcilerimiz için ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Ayrıca küçük esnafımızın daha konforlu bir ortamda hizmet vermesini sağlayacağız. Çermik'in kaplıca bölgesini turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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