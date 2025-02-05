Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2024 denetim verilerini paylaştı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, geçen yılın denetim verilerini paylaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, piyasa düzenini korumak ve vatandaşların ekonomik haklarını güvence altına almak amacıyla haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 2024'te günlük en az 7 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 95 firma ve 29 bin 833 ürünün incelendiği, usulsüz fiyat artışlarına ilişkin bilgi ve belgelerin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletildiği bildirilen açıklamada, "Haksız fiyat değerlendirme kurulu tarafından yalnızca kafelere 8 milyon lira idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca 6 bin 960 firma ve 61 bin 913 ürün üzerinde yapılan fiyat etiketi denetimleri neticesinde 4 milyon 951 bin 472 lira idari para cezası Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Esnaf ve sanatkarlar odalarının belirlediği fiyat tarifelerinin şeffaf ve adil bir şekilde oluşturulması konusunda Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile iş birliği yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, fiyat artışlarının ve fiyat farklılıklarının en yoğun yaşandığı sektörler olan lokantacılar, kebapçılar, tatlıcılar, kasaplar ve besicilere ilişkin fiyat tarifelerinin halen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından valiliğimize sunulmamış olması büyük bir eksikliktir. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumaya yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."