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        Diyarbakır'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:02
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        Diyarbakır'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Musa Anter Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kazada hafif yaralanan bir kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri

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