Diyarbakır'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Musa Anter Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kazada hafif yaralanan bir kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.