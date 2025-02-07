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        Çermik'te voleybol turnuvası düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla kurumlararası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:29
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        Çermik'te voleybol turnuvası düzenlendi
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla kurumlararası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

        Çermik Kaymakamlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla "6 Şubat Asrın Felaketi Anısına" kurumlararası voleybol turnuvası düzenledi.

        12 kurumun katılımıyla spor salonunda başlayan voleybol turnuvası için formalar hazırlandı.

        Turnuvaya katılan takımlar, depremden etkilenen 11 ilin ismi ve plakaların yer aldığı formalar ile maça çıktı.

        Turnuva, 28 Şubat'a kadar sürecek.

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        Galeri

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