Çermik'te voleybol turnuvası düzenlendi

Turnuvaya katılan takımlar, depremden etkilenen 11 ilin ismi ve plakaların yer aldığı formalar ile maça çıktı.

Çermik Kaymakamlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla "6 Şubat Asrın Felaketi Anısına" kurumlararası voleybol turnuvası düzenledi.

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