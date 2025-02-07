Diyarbakır'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 68 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 504 şüpheliden 68'i tutuklandı.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 504 şüpheliden 68'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68'i tutuklandı.
Operasyonlarda, 136 kilo 1 gram skank, 11 kilo 892 gram esrar ve türevleri, 13 kilo 215 gram metamfetamin, 1866 uyuşturucu nitelikte hap, 493 sentetik ecza, 17 gram kokain ve 11 gram eroin ele geçirildi.
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