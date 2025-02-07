Diyarbakır'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 68 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 136 kilo 1 gram skank, 11 kilo 892 gram esrar ve türevleri, 13 kilo 215 gram metamfetamin, 1866 uyuşturucu nitelikte hap, 493 sentetik ecza, 17 gram kokain ve 11 gram eroin ele geçirildi.

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