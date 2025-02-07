Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kırsal kesimde de etkisini sürdürdü.
Çermik Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için greyder, 2 kepçe ve kamyonu hazır bekletiyor.
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