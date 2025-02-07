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        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı

        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:52
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        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı
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        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Kızlarının kaçırıldığını düşünen ailenin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında polis ekiplerince H.A'nın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken şüpheli Z.Ş. (29) beraberinde H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek, polise teslim oldu.

        Kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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