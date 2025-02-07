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        Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:54
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        Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kara yolunun 30. ve 70. kilometreleri arasında kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Bölgede, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince önlem alındı.

        Jandarma ekiplerince kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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