Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Jandarma ekiplerince kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

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