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        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:40
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        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        H.A'yı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan şüpheli Z.Ş. gözaltına alınmıştı. H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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