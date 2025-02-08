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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:34
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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi.

        İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi 259. Sokak'ta 2 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, duman nedeniyle binada mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişiyi tahliye etti.

        Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 18 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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