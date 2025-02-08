Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 18 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, duman nedeniyle binada mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişiyi tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi 259. Sokak'ta 2 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi.

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