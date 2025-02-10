Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Ayhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ayhan, belediyelerden haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen, uğradıkları zulme karşı 228 günü aşkın süredir direnen işçilere destek olmak için onlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Diyarbakırlı işçilerin sıcak, soğuk demeden sürdürdüğü bu onurlu direnişe destek olmak için kente geldiklerini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz, alın terimiz, onurumuz ve geleceğimiz içindir. Taleplerimiz karşılanana, emeği ve geleceği yok sayan bu düzene geri adım attırana ve adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek. 228 gün değil, gerekirse 2 bin gün de geçse bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu hukuksuz işten çıkarmalar, yalnızca emekçilere değil, ailelerine ve Diyarbakır halkının temel hizmetlerine de vurulan bir darbe niteliğinde. Kadın emekçilerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz de bu adaletsizliğin ve zulmün en acı yüzünü yaşamaktadır. Evinin geçim yükünü taşıyan, çocuklarının geleceği için ter döken kadınların emeği hiçe sayılmış, umutları karartılmıştır. Bu sadece bir ekmek kavgası değil aynı zamanda onurlarının ve haklarının gasbedilmesine karşı bir direniştir."

Ayhan, işçilerin haklarının iade edilmesi çağrısında bulunarak, bu süreçte işten çıkarılan kadın ve erkek üyelerinin sesi olacaklarını belirtti.

"Gelin, bu yanlıştan dönün, adaletin ve vicdanın sesi olun. Sizlerden bu süreçte daha adil ve duyarlı bir yaklaşım sergilemenizi talep ediyoruz." diyen Ayhan, sendika olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini, eylem yapan işçileri destekleyeceklerini ifade etti.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da işçilere destek veren Ayhan'a teşekkür etti.