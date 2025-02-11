Çermik'te "hayır çarşısı" açıldı

Çarşıyı ziyaret eden İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, çarşının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çarşıda, yöresel yemekler, pasta ve börek çeşitleri ile el emeği çeyizlik ürünler satışa sunuluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Çermik Müftülüğünce, ilçedeki Kur'an kursları ve camiler yararına Hakan Bahçeci Taziye Evi'nde "hayır çarşısı" oluşutruldu.

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