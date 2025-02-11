Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'ndan öğrencilere kaynak kitap desteği
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.
Karamehmetoğlu, belediye bünyesinde açılan etüt merkezinde sınavlara hazırlık yapan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilere kaynak kitap hediye eden Karamehmetoğlu, onlara başarılar diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.