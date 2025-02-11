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        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'ndan öğrencilere kaynak kitap desteği

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:13
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        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'ndan öğrencilere kaynak kitap desteği
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        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

        Karamehmetoğlu, belediye bünyesinde açılan etüt merkezinde sınavlara hazırlık yapan öğrencileri ziyaret etti.

        Öğrencilere kaynak kitap hediye eden Karamehmetoğlu, onlara başarılar diledi.

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