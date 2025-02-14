Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

"Faruk'u görene kadar buradan gitmeyeceğim." diyen Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine "teslim ol" çağrısı yaptı.

Oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Ailelerin evlatları için mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Demir, "10 yıldır oğlumu görmedim. Kar, kış, yağmur demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1992'nci gününde devam ediyor.

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